«Россети» обеспечат мощностью Федеральный детский реабилитационный центр, строящийся под Новосибирском

Для электроснабжения медицинского комплекса мирового уровня, который создается по поручению Президента России, энергетики «Россети Новосибирск» установят пять комплектных трансформаторных подстанций и проложат более 8 км линий электропередачи 10 кВ.

Объект будет запитан от подстанции 110 кВ «Морозово». Мощность присоединения составляет 4,2 МВт. Этого достаточно для электроснабжения центра даже с учетом применения высокотехнологичного оборудования.

Комплекс будет включать 15 строений общей площадью 68 тыс. кв. м. В том числе это стационар на 300 мест для реабилитации ребят с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов чувств. Планируется использовать как инновационные методы восстановления (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах).

Со стороны Группы «Россети» работы, необходимые для электроснабжения Федерального детского реабилитационного центра, будут завершены уже в этом году после выполнения застройщиком комплекса подготовительных мероприятий.

Это не первый масштабный проект для новосибирских энергетиков. На территории присутствия компания «Россети Новосибирск» участвует в реализации сразу нескольких объектов федерального значения, обеспечивая для каждого из них оптимальную и надежную схему электроснабжения.