Ростовская АЭС: энергоблоки №№1,2 и 4 — в сети, работают штатно, в соответствии с диспетчерским заданием

Ростовская атомная станция работает в штатном режиме. Энергоблоки №№1, 2 и 4 — в сети. Энергоблок №3, в соответствие с согласованным годовым графиком, с 22 июня находится в планово-предупредительном ремонте.

В непростой период рекордно высоких температур и в разы выросшего энергопотребления на юге России волгодонские атомщики продолжают обеспечивать выработку электроэнергии для Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга, куда входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«На сегодня все энергоблоки атомной станции, за исключением третьего, который в плановом ремонте с 22 июня, находятся в сети и несут нагрузку в полном соответствии с диспетчерским заданием. Оборудование работает штатно. Персонал атомной станции понимает, какая ответственность сегодня лежит на энергетиках. Работаем с максимальной отдачей», - сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

«Отключения электроэнергии В Ростовской области не связаны с работой Ростовской АЭС. В настояще время атомная электростанция работает штатно. Отключения начались из-за экстремальных температур, для избежания аварий на объектах энергосистемы», - сообщил в своем телеграм-канале министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

На юге России, в условиях аномальной жары, на протяжении нескольких дней подряд фиксируется абсолютный исторический максимум потребления электроэнергии — 21,1 тыс. МВт. Как сообщает Системный оператор Объединенной энергосистемы Юга, 17 июля в 14:00 МСК потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого летнего максимума, который ЕЭС России прошла в августе прошлого года. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Ростовской области ожидается снижение температуры воздуха.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru .

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%.

В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Энергетический комплекс образуют 310 электростанций, суммарной установленной мощностью 42,6 тыс. МВт.