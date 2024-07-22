Cлет мастеров ВОЛС 2024. Репортаж на форуме RusCable.Ru

20 июля больше 90 участников телеком-индустрии собрались на открытой площадке в подмосковной д. Анциферово, где состоялся второй независимый "Слет мастеров ВОЛС 2024". Специалисты по монтажу и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), эксперты, эксплуатанты, вендоры и, конечно, самые яркие и публичные представители индустрии ВОЛС собрались вместе, чтобы посоревноваться в конкурсах, обменяться опытом, посмотреть современное оборудование и, конечно, отлично провести время в неформальной обстановке!

Организаторами мероприятия выступили: «Интронекс Сетевые Решения», телеграмм-канал Планета ВОЛС, а информационным партнером мероприятия стал портал RusCable.Ru. Слет мастеров ВОЛС" — это зарождения нового профессионального праздника для специалистов-строителей волоконно-оптических линий связи, а так же тех, кто несет на своих плечах бремя поддержания оптической инфраструктуры в рабочем состоянии.

RusCable.Ru подготовил репортаж на форуме об этом мероприятии. Такой же неформальный, яркий, крутой и без цензуры, как и мероприятие. Слет мастеров ВОЛС 2024 — это место силы индустрии, которое создает новую традицию для всего телеком-рынка.

Читайте репортаж на форуме: CЛЕТ МАСТЕРОВ ВОЛС 2024