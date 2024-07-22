Энергетики обеспечили надежное электроснабжение более сотни частных домов Ленинского городского округа

Специалисты «Мособлэнерго» в июле текущего года завершили ремонтные работы, которые позволили повысить надежность электроснабжения более сотни частных домов поселка Развилка и находящегося рядом с ним СНТ «Дубок» в Ленинском г.о. В подстанции ТП-334, питающей домовладения, энергетики заменили оборудование.

Мероприятия выполнялись в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией. В ходе работ на месте прежних двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА были смонтированы новые по 630 кВА каждый. Также в подстанции была произведена полная замена оборудования распределительных устройств РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ.

В рамках реализации программы капитального ремонта «Мособлэнерго» на территории Ленинского городского округа в 2024 году запланировано отремонтировать 4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также заменить оборудование и отремонтировать строительную часть восьми трансформаторных подстанций. Работы будут проведены в г. Видное, деревнях Таболово и Тарычево, а также поселках п. Битца и Володарского. Мероприятия выполняются силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.