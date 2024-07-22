Специалисты компании «Россети Урал» обнаружили в Пермском муниципальном округе майнинг-ферму, незаконно подключенную к электрическим сетям

В ходе проверки, организованной с целью выявления хищения электроэнергии, энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обнаружили в поселке Юго-Камский подпольную ферму для майнинга криптовалюты.

В нежилом помещении располагалось более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты. При этом объект был подключен к электрическим сетям незаконно.Сотрудники полиции опечатали и изъяли оборудование криптофермы.

Ущерб от неучтенного энергопотребления подпольными майнерами оценивается в несколько миллионов рублей. Компания «Россети Урал» направила заявление в правоохранительные органы.

В отделе МВД России «Пермский» зарегистрирован материал проверки. Владельцам нелегальной криптовалютной фермы грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По словам заместителя директора «Пермэнерго» по реализации услуг Александра Шагова, хищение электричества напрямую влияет на качество и надежность энергоснабжения добросовестных потребителей. Добыча криптовалюты нелегальными майнерами приводит к превышению максимально допустимой нагрузки на энергообъекты. Это одна из основных причин низкого напряжения в сети, а также выхода из строя бытовой техники. Кроме того, повышается вероятность пожаров, аварийных ситуаций и технологических сбоев.

Если вам стало известно о фактах нелегального майнинга и связанных с ними хищениях электроэнергии, об этом можно сообщить по телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8 800 2200 220 ( звонок бесплатный, круглосуточно)