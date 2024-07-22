В МЭИ разработали высоковольтный многоячейковый источник питания

В НИУ «МЭИ» разработали перспективный высоковольтный многоячейковый источник питания с высокой точностью стабилизации выходного напряжения.

Источник представляет из себя набор однотипных ячеек. Источники с такой структурой называются многоячейковыми, другими словами это работа большого количества ячеек на одну нагрузку (все ячейки соединены последовательно и питают одну единственную нагрузку). Каждая ячейка независимо измеряет и стабилизирует напряжение на своем выходе с высокой точностью. Такой подход позволяет легко разрабатывать источник с заданным напряжением, изменяя лишь количество ячеек, а также существенно упрощается ремонт источника питания, поскольку замена вышедшей из строя ячейки является несложной операцией.

«Новая разработка наших ученых необходима для питания широкого спектра промышленного оборудования: для рентгеновской аппаратуры, установок электронно-лучевой сварки, радиоаппаратуры. Производство полностью российского высоковольтного многоячейкового источника питания является важным шагом в развитии отечественной промышленной электроники», – рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Характерной проблемой при разработке высоковольтных источников для промышленного оборудования является необходимость обеспечения изоляции между входными и выходными частями устройства. Это значительно усложняет конструкцию источника питания – преобразователя электроэнергии.

Для решения этой проблемы группа специалистов из НИУ «МЭИ» предлагает использовать токовую петлю для передачи энергии от входной к выходным частям. Петля является первичной обмоткой для трансформаторов тока и представляет из себя отрезок кабеля с высоковольтной изоляцией. Через первичную обмотку проходит входной электрический ток, именно она играет ключевую роль в процессе трансформации электрической энергии. Данное решение существенно упрощает конструкцию и изготовление источника в сравнении с другими существующими подходами.

Новый высоковольтный многоячейковый источник питания разработан под руководством профессора кафедры промышленной электроники НИУ «МЭИ» Игоря Воронина.​