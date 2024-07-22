Научно-технический совет АО «Ленгидропроект» одобрил технические решения по строительству Арктической ТЭС в г. Певек

Специалисты АО «Ленгидропроекта» (входит в Группу РусГидро) выполнили проектно-изыскательские работы по разработке основных технических решений строительства Арктической ТЭС в Чукотском автономном округе.

Основной целью строительства Арктической ТЭС является замещение выводимой из эксплуатации Чаунской ТЭЦ, обеспечивающей энергоснабжение г. Певек. Проектируемая электростанция будет иметь установленную мощность 49 МВт с возможностью расширения до 75 МВт.

Главный инженер проекта Хас Магамадов представил научно-техническому совету Ленгидропроекта результаты проведенной работы.

На основе представленных материалов в рамках заседания Научно-технического совета АО «Ленгидропроект» были одобрены параметры станции, тип основного топлива (каменный уголь), состав генерирующего оборудования (паросиловая турбинная установка и котлоагрегат высокого давления), определена оптимальная площадка для размещения проектируемой станции и решения по использованию системы технического и оборотного водоснабжения с использованием опреснительной установки. В ОТР также разработаны решения по схеме выдачи мощности и инфраструктуре проекта.

Проектируемая станция значительно повысит надежность генерирующих мощностей изолированных электрических сетей развивающегося арктического региона.

АО «Ленгидропроект», как генеральный проектировщик, также работает в регионе еще над одним объектом – двумя одноцепными высоковольтными линиями напряжением 110 кВ к поселку Билибино, по которым обеспечивается выдача электрической мощности с размещенной в г. Певеке плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».