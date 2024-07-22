«Россети Кубань» завершили ремонт подстанций «Зассовская и »Родниковская" в лабинском энергорайоне
Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт подстанций «Зассовская» и «Родниковская» в Лабинском и Курганинском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией жителей станиц Зассовская, Родниковская, Константиновская, хуторов Веселый, Привольная Кукса, поселка Подгорный, а также социально значимые объекты: школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты.
Энергетики провели профилактические испытания и техническое обслуживание подстанционного оборудования, выполнили отбор проб масла, тепловизионный контроль, ремонт отделителей, короткозамыкателей.
Работы выполнены в рамках годовой ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса региона к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025 годов.
Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.