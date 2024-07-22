«Россети Кубань» завершили ремонт подстанций «Зассовская и »Родниковская" в лабинском энергорайоне

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечат выдачу около 2 МВт мощности двум новым школам в поселке Нагорное и деревне Сухарево на территории городского округа Мытищи. Для выдачи необходимых мощностей планируется построить 2 км кабельных линий 10 кВ, а также две двухтрансформаторные подстанции с установкой в одной из них двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, а в другой -...