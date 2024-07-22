«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения Северо-Западного района Владикавказа

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» ведут капитальный ремонт кабельной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ со строительством нового участка протяженностью 800 метров в Северо-Западном районе Владикавказа.

В последнее время изношенность энергообъекта, построенного в начале 60-х годов, нередко становилась причиной технологических нарушений на ЛЭП.



Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения порядка 10 тыс. жителей одного из крупных спальных районов города и более 10 расположенных здесь социально значимых учреждений. В их числе – два детских сада, школа, поликлиника, медицинский центр и котельные.



Мероприятия проводятся без перерыва электроснабжения потребителей. Завершить работы энергетики планируют до конца июля текущего года.



Напомним, электросетевой комплекс Владикавказа не является собственностью «Россети Северный Кавказ», а находится в аренде у компании. Условия договора между собственником и энергокомпанией не позволяют проводить реконструкцию сетевого хозяйства, затрудняют обслуживание и ограничивают возможности содержания объектов. Энергетики филиала «Севкавказэнерго» в зоне своей ответственности своевременно выполняют необходимые мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей города.