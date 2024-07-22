«Россети» оснастят новым оборудованием подстанцию, питающую три района Липецкой области

Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Дон», питающей север Липецкой области. В числе ее потребителей – завод «Лебедянский», который является одним из крупнейших в России производителей соков и детского питания. Энергообъект оснастят современной коммутационной аппаратурой, цифровыми комплексами релейной защиты российского производства. Все новое оборудование будет управляться в автоматизированном режиме.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра смонтируют на подстанции девять комплектов элегазовых выключателей 110 кВ. Такие аппараты, в отличие от ранее использовавшихся маломасляных аналогов, характеризуются высокими показателями эксплуатационной надежности, практически не требуют постоянного обслуживания.

Также планируется модернизация системы релейной защиты и противоаварийной автоматики с заменой устаревших микроэлектронных устройств на микропроцессорные.