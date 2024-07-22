Состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с главой РусГидро Виктором Хмариным

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Правления — Генеральным директором публичного акционерного общества РусГидро Виктором Хмариным. Глава РусГидро информировал Президента о текущей деятельности компании, в частности, о работе проектного комплекса и инвестиционных объектах на Чукотке, Дальнем Востоке и в Карачаево-Черкесии.

В.Путин: Виктор Викторович, компания «РусГидро» дает 16 процентов от общей энергетической мощности в стране. Это большой объем. Она является одной из крупнейших в мире своего профиля. Как Вы сами оцениваете ситуацию в компании, результаты работы?

В.Хмарин: На сегодняшний момент компания «РусГидро» — с большим отрывом крупнейший генератор мощности в стране.

Если говорить о видах генерации, у нас в холдинге все виды генерации, кроме атомной. То есть у нас есть и геотермальная, и солнечная, и ветряная, и, безусловно, тепловая генерация — как газовая, так и угольная. Мы одни из крупнейших в стране генераторов тепловой мощности.

На сегодняшний момент холдинг «РусГидро» работает не только с генераторами — мы еще достаточно широко представлены как проектный комплекс, широко представленный в мире, нашим институтам около 100 лет. На сегодняшний момент «РусГидро» представлена в 13 странах мира в области консалтинга, проектирования гидротехники, добычи ископаемых, гидроэнергетики и других областях.

С точки зрения финансового результата, несмотря на сложный экономический год, нам удалось увеличить выручку компании на 20 процентов, более 560 миллиардов. Мы увеличили EBITDA, увеличили чистую прибыль.

«РусГидро» — по-прежнему один из крупнейших налогоплательщиков страны, порядка 105 миллиардов рублей. Тут тоже каждый год наращиваем потенциал.

В.Путин: Отлично. А инвестиции?

В.Хмарин: Инвестиции только за 2023 год порядка 223 миллиардов рублей. Мы закончили достаточно серьезные проекты, такие как на Чукотке первую линию Певек-Билибино, почти 500 километров 110-й линии [110 кВ] в сложных климатических условиях. Мы завершили один из блоков Владивостокской ТЭЦ-2. Мы закончили Красногорскую малую ГЭС-1, это 25 мегаватт, очень красивая большая станция в Карачаево-Черкесии.

Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70 процентов будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи.

На сегодняшний момент мы проектируем две гидростанции на Дальнем Востоке.

В.Путин: А где?

В.Хмарин: Это в Амурской области на притоках Амура — Селемджинскую и Нижне-Зейскую.

В.Путин: Как в Красноярске, обустраиваетесь потихонечку?

В.Хмарин: Да. С нового года мы закрыли прием вакансий на территории Москвы, и всех новых сотрудников, которых набирает «РусГидро», набирают только в Красноярске.

В.Путин: Хорошо. С местными властями установили нормальные, деловые отношения?

В.Хмарин: Да. Совершенно прекрасный город, прекрасный деловой климат в Красноярске.

Источник: kremlin.ru