EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. ОЗОН. ТИТАН

22 июля 2024 г. Мытищинский городской суд Московской области принял обоснованное и справедливое решение по делу № 2-6871/2024, удовлетворив иск к ООО «Комплект-окно» (продавец на площадке ОЗОН). Суд обязал маркетплейс ОЗОН прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ТИТАН, а также возместить денежные средства на закупку, испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности данной продукции.

Напомним, по результатам испытаний кабеля ВВГнг(А)-LS 2*2,5 ТМ ТИТАН, закупленного специалистами EL-Комитет НОПСМ в феврале 2024 г. на площадке ОЗОН, были выявлены нарушения требований ГОСТ 31996-2012 (занижение толщины изоляции на 13,3%, превышение электрического сопротивления ТПЖ на 17,4%).

Факты реализации кабельной продукции ТМ ТИТАН неоднократно фиксировались специалистами EL-Комитет НОПСМ как розничной сети (Уфа), так и на маркетплейсах (Яндекс.Маркет, Авито и ОЗОН). Во всех образцах кабеля ТМ ТИТАН выявлены ужасающие отклонения по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012.

Нет сомнений в том, что кабель указанной торговой марки является фальсификатом. Это подтверждается и результатами испытаний, и отсутствием какой-либо официальной информации о производителе данного кабеля и его сертификатах соответствия.

Напомним, что в феврале 2024 г. Пресненский районный суд г. Москвы удовлетворил иск к площадке ОЗОН (ООО «Интернет решения») по факту реализации фальсифицированного кабеля ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ.

Сегодняшнее решение суда в очередной раз подчеркивает актуальность комплексного пересмотра статуса маркетплейсов, а также необходимость установления адекватной ответственности как для субъектов интернет-торговли, так и для администраторов маркетплоейсов за реализацию некачественных товаров (или содействие такой деятельности путем предоставления информационных услуг).