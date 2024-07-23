Энергетики повысили качество электроснабжения СНТ «Садовод» в Сергиево-Посадском г.о.

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Специалисты «Мособлэнерго» увеличили мощность силового оборудования трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроэнергией потребителей СНТ «Садовод». В садовом товариществе, расположенном вблизи с. Благовещенье Сергиево-Посадского г. о., насчитывается 900 участков. Работы производились в рамках мероприятий по технологическому присоединению.

Энергетики выполнили реконструкцию ТП-267, включающую замену трансформатора мощностью 250 кВа на агрегат мощностью 400 кВА. Новое более мощное оборудование позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей СНТ, предоставит возможность подключения новых абонентов.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.