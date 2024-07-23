Собянин: До конца года запустят трамваи по улице Сергия Радонежского

До конца года запустят трамваи по улице Сергия Радонежского. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В начале XX века здесь ходил трамвай на электрической тяге. Пути разобрали в 1952 году при новой застройке и расширении улицы для автомобилистов. И вот, спустя больше 70 лет, по ней вновь поедут трамваи», — сказал мэр.

Новый участок свяжет площади Рогожской Заставы и Андроньевскую. Порядка 240 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово смогут напрямую доехать до Курского вокзала.



Работы сложные из-за большого количества инженерных коммуникаций. Специалисты перекладывают сети водопровода и канализации, воздушные кабельные линии переносят в подземные коллекторы.



Сейчас объект готов на 60%. Закончить планируют до конца года и дальше перейдут к благоустройству.

Также специалисты организуют пешеходный маршрут на улице Сергия Радонежского. На прилегающих территориях появятся удобные тротуары, наземные переходы, велопарковки и современные остановки.