Столичные энергетики подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации в 2024 году

В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечат электроснабжение 74 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов, в этом году планируем провести работы по 74 адресам, из которых 22 уже обеспечены надежным энергоснабжением», — отметил Пётр Бирюков.

В рамках работ по подведению электричества к новым домам будет проложено более 300 километров кабелей. Также планируется построить несколько трансформаторных и распределительных подстанций различных классов напряжения. Общая присоединённая мощность составит почти 61,1 тысячи киловатт.

Все работы будут выполняться с использованием современных технологий и специальной техники. В частности, для минимизации разрытий и предотвращения повреждения уже существующих коммуникаций будет применяться метод горизонтально направленного бурения. Этот метод особенно полезен в условиях плотной городской застройки.

Новые жилые дома будут обеспечены электроэнергией по второй категории надежности. Это означает, что в случае возникновения технологического нарушения на одной из линий напряжение автоматически переключится на резервную линию.