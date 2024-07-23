В России решили построить завод по производству преформ для оптоволоконных кабелей: затраты могут достигнуть 20 млрд рублей

В России планируют построить первый завод по производству преформ, из которых делают сырье для оптоволоконных кабелей, о чем сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент объем вложений в предприятие оценивается в 10–20 млрд руб. Сегодня из-за низких объёмов производства стоимость отечественного оптоволокна выше, чем в среднем в мире. Низкие объёмы производства объясняют тем, что российский кабель, произведенный из отечественного волокна, закупается в основном под государственные проекты.

Единственный отечественный производитель оптоволокна «Оптиковолоконные системы» (ОВС), расположенный в Мордовии, 10 июля основал дочернюю структуру ООО «ОВС Кварц», которое необходимо для «работы по проекту завода преформ».

Оптическое волокно при производстве вытягивается из кварцевых преформ, которые ввозят в Россию из Китая и Индии. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что завод по производству преформ «возможно построить к 2027 году».