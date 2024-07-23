«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения юго-востока столицы
23 июл. 2024, 17:30:37
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«Россети Московский регион» провели текущий ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Чагино-Дубровская», расположенной в Юго-Восточном административном округе столицы. ВЛ 110 кВ «Чагино-Дубровская», протяженностью около 2 км, связывает крупные питающие центры 500 кВ «Чагино» и 110 кВ «Дубровская».
Специалисты филиала «Московские высоковольтные сети» на ВЛ 110 кВ «Чагино-Дубровская» провели комплекс работ, в том числе замену 14 комплектов гирлянд и 12 гасителей вибрации, а также провели другие работы, связанные с повышением работоспособности воздушной линии электропередачи.
В результате технического обновления энергообъекта повышена надежность электроснабжения потребителей района Люблино с населением более 170 тысяч человек.
«Россети Кубань» модернизирует инфраструктуру для подключения новых потребителей в адыгейском энергорайоне
18 минут назад
Адыгейский филиал «Россети Кубань» в первом полугодии 2024 г. построил и реконструировал 87 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) совокупной мощностью свыше 39 МВА и 67 км линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 10/0,4 кВ. Энергообъекты возведены для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергокомпании новых потребителей Апшеронского,...
«Россети Московский регион» заменили более 468 км алюминиевого провода на СИП в Подмосковье
час назад
Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают обновлять распределительные сети на территории Московской области, повышая надежность и качество электроснабжения потребителей. В первом полугодии в Подмосковье заменено 468,4 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях 0,4; 6-10 кВ. Всего в этом году по программам ремонта...
Системный оператор расширяет область применения отечественной цифровой системы мониторинга запасов устойчивости в Тюмени
час назад
Филиал Системного оператора Тюменское РДУ получил успешный опыт применения цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для снижения рисков прекращения электроснабжения потребителей Тюменского, Южного, Ишимского энергорайонов Тюменской энергосистемы. В данном случае СМЗУ использовалось для определения допустимых условий включения в транзит работающей в нормальной схеме в разомкнуто...
«Россети Новосибирск» усиленно готовят электросети к зиме в рамках ремонтной программы
2 часа назад
Своевременный и качественный ремонт электрических сетей – это один из важнейших этапов в процессе подготовки энергосистемы региона к успешному прохождению отопительного сезона. В июле «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подвели промежуточные итоги реализации ремонтной программы за 1 полугодие. За этот период новосибирским энергетикам удалось провести ремонт почти 250...
«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение Храмового комплекса в г.о. Домодедово
23 июл. 2024, 18:00:33
«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение Храмового комплекса в мкр. Белые Столбы в г.о. Домодедово. Для выдачи дополнительных 12 кВт мощности к ранее выделенным 3 кВт специалисты компании установили комплекс оборудования, обеспечивающего возможность присоединения объектов РПЦ к электрическим сетям и прием напряжения и мощности, в том числе - проложили воздушную линию...
Энергетики повысили качество электроснабжения СНТ «Садовод» в Сергиево-Посадском г.о.
23 июл. 2024, 17:45:28
В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении кат...
«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения восьми населенных пунктов Малгобекского района Ингушетии
23 июл. 2024, 17:15:26
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» заменили в Малгобекском районе семь ветхих перегруженных трансформаторных подстанций на новые комплектные с увеличением мощности. Современное оборудование смонтировали в городе Малгобеке, отдаленных селах Инарки, Пседах, Новый Редант, Южное и Вежарий-Юрт. «Мы благодарны «Россети Северный...
«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией учреждение культуры в Адыгее
23 июл. 2024, 15:15:14
Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» на стадии строительства подключили к электрическим сетям энергокомпании Дом культуры в хуторе Гавердовском Майкопского городского округа Республики Адыгея. Новому объекту обеспечено 135 кВт мощности. Для присоединения Дома культуры к электросетевой инфраструктуре энергетики построили высокотехнологичную комплектную трансформаторную под...
В столичной энергосистеме введен модернизированный по программе КОММод турбогенератор ТЭЦ-23
23 июл. 2024, 14:45:20
Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Московское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в эксплуатацию после реконструкции турбоагрегата №4 (ТГ-4) мощностью 110 МВт ТЭЦ-23 филиала ПАО «Мосэнерго». Генерирующее оборудование модернизировано в рамках стартовавшей в 2019 году масштабной общероссийской программы, которая предус...
Подмосковные энергетики улучшат качество электроснабжения для более чем 27 тысяч дачников
23 июл. 2024, 14:15:20
В Подмосковье специалисты энергосетевой компании «Мособлэнерго» с начала 2024 года отремонтировали почти 50 км линий электропередачи в садовых некоммерческих товариществах региона. Еще почти 6 км ЛЭП и 8 подстанций для СНТ было построено. Мероприятия по модернизации электросетевых объектов садовых товариществ, принятых на баланс компании «Мособлэнерго» в рамках программы...
«Россети Юг» с начала года обеспечили электроэнергией более 2,6 тысячи новых потребителей в Астраханской области
23 июл. 2024, 12:30:11
Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за первое полугодие 2024 года исполнил более 2 600 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям и предоставил новым потребителям свыше 37 МВт мощности. Энергетики обеспечили подключение к электроэнергии шесть медицинских учреждений, расположенных в Приволжском, Харабалинском районах области и в го...
«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения нефтяного месторождения в Югре
23 июл. 2024, 12:00:15
«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Каюковская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией Урьевское месторождение, разработку которого ведет «Лукойл – Западная Сибирь». На повышение надежности электросетевой инфраструктуры нефтепромысла энергокомпания направила более 8 млн ру...
Около 45 миллионов рублей направят энергетики на ремонт электросетей Агинского Бурятского округа Забайкалья
23 июл. 2024, 11:15:00
В рамках ремонтной кампании 2024 года специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» заменят на территории Агинского Бурятского округа 422 опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, проведут выправку еще около 200 опор, смонтируют 9,57 километров провода ЛЭП, отремонтируют 12 подстанций. На ремонт сетей энергетики направят около...
С начала года «Пензаэнерго» выдало новым потребителям более 40 МВт
23 июл. 2024, 11:00:00
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» исполнили 1129 договоров по технологическому присоединению (ТП), из которых 279 заключены с юридическими лицами, 850 – с физическими. В ходе работы по ТП было построено и реконструировано 30 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 5 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 0,6 МВА. С...
«Россети Новосибирск» построили электросети для будущего бассейна в Здвинске
23 июл. 2024, 10:30:04
В июле «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершили работы по подготовке электросетевой инфраструктуры для строящегося здания спортивного комплекса с уклоном на водные виды спорта в районном центре Здвинск Новосибирской области. Для надежного электроснабжения спортивного объекта энергетики установили двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4кВ мощностью 250 кВа и проложили по...
Филиал ПАО «Россети» оснастит птицезащитными устройствами магистральную ЛЭП, которая питает южные районы Архангельской области
23 июл. 2024, 10:15:04
Специалисты филиала «Россетей» – МЭС Северо-Запада приступили к монтажу птицезащитных устройств (ПЗУ) на двухцепной воздушной линии электропередачи 220 кВ, которая обеспечивает транзит мощности крупнейшей генерации Архангельской области на юг региона. Выполненные работы позволят снизить риск поражения птиц электрическим током, повысить надежность электроснабжения потребителей....
СГК и «Россети Сибирь» расширяют сеть зарядных станций для электрокаров в Красноярске
23 июл. 2024, 09:45:04
В рамках проекта «Сибирь заряжает», который энергетики успешно реализуют на протяжении полутора лет, в Красноярске появилась новая точка зарядки электромобилей по адресу Батурина, 20. Этот объект стал стартом расширения всей сети. Ожидается, что к началу 2025 года она вырастет вдвое. Широкое внедрение электротранспорта в городскую среду активно поддержал министр экологии Красноярско...
«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения 2,5 тысяч потребителей г.о. Ступино
22 июл. 2024, 18:00:20
Энергетики «Россети Московский регион» продолжают ремонтные работы на энергооборудовании распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. К настоящему времени специалисты филиала «Южные электрические сети» в г.о. Ступино завершили капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций (ТП) мощностью от 160 до 400 кВА в деревнях: Старая Кашира,...
Научно-технический совет АО «Ленгидропроект» одобрил технические решения по строительству Арктической ТЭС в г. Певек
22 июл. 2024, 17:45:00
Специалисты АО «Ленгидропроекта» (входит в Группу РусГидро) выполнили проектно-изыскательские работы по разработке основных технических решений строительства Арктической ТЭС в Чукотском автономном округе. Основной целью строительства Арктической ТЭС является замещение выводимой из эксплуатации Чаунской ТЭЦ, обеспечивающей энергоснабжение г. Певек. Проектируемая электростанция будет...
«Россети» оснастят новым оборудованием подстанцию, питающую три района Липецкой области
22 июл. 2024, 16:00:04
Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Дон», питающей север Липецкой области. В числе ее потребителей – завод «Лебедянский», который является одним из крупнейших в России производителей соков и детского питания. Энергообъект оснастят современной коммутационной аппаратурой, цифровыми комплексами релейной защиты российского производства. Все новое оборудование будет...