«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения юго-востока столицы

«Россети Московский регион» провели текущий ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Чагино-Дубровская», расположенной в Юго-Восточном административном округе столицы. ВЛ 110 кВ «Чагино-Дубровская», протяженностью около 2 км, связывает крупные питающие центры 500 кВ «Чагино» и 110 кВ «Дубровская».

Специалисты филиала «Московские высоковольтные сети» на ВЛ 110 кВ «Чагино-Дубровская» провели комплекс работ, в том числе замену 14 комплектов гирлянд и 12 гасителей вибрации, а также провели другие работы, связанные с повышением работоспособности воздушной линии электропередачи.

В результате технического обновления энергообъекта повышена надежность электроснабжения потребителей района Люблино с населением более 170 тысяч человек.