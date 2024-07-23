«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения восьми населенных пунктов Малгобекского района Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» заменили в Малгобекском районе семь ветхих перегруженных трансформаторных подстанций на новые комплектные с увеличением мощности.

Современное оборудование смонтировали в городе Малгобеке, отдаленных селах Инарки, Пседах, Новый Редант, Южное и Вежарий-Юрт.

«Мы благодарны «Россети Северный Кавказ» за инициативу. Современную трансформаторную подстанцию установили на одном из самых проблемных участков села. Жителям теперь будет гораздо комфортнее, – отметил глава сельского поселения Инарки Адам Котиев. – И в целом хочу отметить работу энергетиков: специалисты на связи 24 часа в сутки, на них всегда можно рассчитывать».

До конца июля специалисты Малгобекских районных электрических сетей смонтируют в районе еще две новые трансформаторные подстанции. В Верхних Ачалуках ветхий энергообъект мощностью 250 кВА заменят на современный в 400 кВА. В Средних Ачалуках вместо перегруженной трансформаторной подстанции 160 кВА установят оборудование мощностью 250 кВА.

«Общая мощность на участке будет увеличена на 1 МВА. Новые комплектные трансформаторные подстанции более безопасны для обслуживающего персонала, лучше защищены от несанкционированного вмешательства, значительно меньше подвержены погодно-климатическому воздействию и исключают проникновение животных. Замена перегруженного оборудования на современное ведется во всех четырех районах республики. Всего в текущем году мы установим 30 энергообъектов», – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой технического обслуживания и ремонта 2024 года.