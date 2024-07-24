26 новых электрозарядных станций заработало в Подмосковье

В Подмосковье продолжается реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Установка электрозарядных станций (ЭЗС) производится в разных муниципалитетах региона в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», а также за счет инвестиционной деятельности компаний вне федеральный программы под контролем областного Министерства энергетики.

Так, в эксплуатацию ввели 26 новых «быстрых» ЭЗС ПАО «Евротранс» мощностью от 150 до 300 кВт, воспользовавшись которыми можно оперативно зарядить электромобиль – в среднем за полчаса.

Объекты располагаются по следующим адресам:

г.о. Красногорск:

4 ЭЗС – г.п. Нахабино, 32-й км а/д М-9 «Балтия» (правая сторона), стр. 1.

г.о. Домодедово:

2 ЭЗС – мкр. Западный, вл. «Зорина», стр. 1 (2 ед.).

г.о. Краснознаменск:

2 ЭЗС – г. Краснознаменск, 43-1 км Минского шоссе.

г.о. Пушкинский:

2 ЭЗС – 44-й км а/д М-8 «Холмогоры» (слева), стр. 1;

2 ЭЗС – пос. Лесной, ул. Пушкина, стр. 24.

г.о. Люберцы:

1 ЭЗС – Октябрьский район, ул. Ленина, д. 58.

г.о. Мытищи:

1 ЭЗС – дер. Сухарево, Дмитровское шоссе, стр. 40;

1 ЭЗС – г.п. Пироговский, 200 м восточнее дер. Свиноедово;

1 ЭЗС – Осташковское шоссе, вл. 16.

г.о. Богородский:

1 ЭЗС – г. Ногинск, 55-й км автомобильной дороги М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), правая сторона, дом 1;

1 ЭЗС – г. Электроугли, 26-й км Носовихинского шоссе (1 ед.).

г.о. Раменский:

1 ЭЗС – вблизи с. Кривцы, 51-й км а/д «Москва – Челябинск» (левая сторона);

1 ЭЗС – с.п. Софьинское, дер. Ивановка, стр. 83;

1 ЭЗС – с.п. Гжельское, дер. Кошерово, ММК (Горьковско-Егорьевское шоссе), стр. 1;

1 ЭЗС – с.п. Вялковское, дер. Шмеленки;

1 ЭЗС – г.п. Кратово, с. Игумново, ул. Раменская, д. 1А.

г.о. Подольск:

1 ЭЗС – с.п. Лаговское, вблизи пос. Машинно-испытательной станции, 51-й км Симферопольского шосcе.

г.о. Солнечногорск:

1 ЭЗС – с.п. Пешковское, около дер. Радумля, 49-й км а/д «Москва – Санкт-Петербург», стр. 1.

г.о. Чехов:

1 ЭЗС – с.п. Любучанское, в районе с. Молоди, 55-й км а/д М-2 «Крым», стр. 1.

«Для нас является приоритетом развитие зеленой энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья. Сегодня в регионе работает 519 ЭЗС, из них 228– «быстрых», мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 – «медленных», мощностью от 3,5 до 22 кВт. Учитывая значительный рост количества электротранспорта в Московской области – в прошлом году он составил более 100% – мы будем продолжать активную работу по увеличению количества ЭЗС региона. В планах на этот год – установить 140 ЭЗС, в т.ч. 125 «быстрых» и 20 «медленных», а в 2025 году – увеличить сеть электрозарядных станций еще на 200 ЭЗС, из них 150 ЭЗС – «быстрых» и 50 – «медленных». Таким образом, к концу 2025 году количество зарядных станций для электротранспорта превысит 800 единиц», – отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области.

Напомним, что на официальном сайте Минэнерго Подмосковья жители региона могут принять непосредственное участие в выборе мест расположения будущих станций. Для этого опубликован опрос для владельцев электромобилей по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6239911fab83c2fb8242870e/. Каждый житель Московской области может его пройти, ответив на несколько несложных вопросов. Ответы и предложения обобщаются и направляются для рассмотрения инвестора.