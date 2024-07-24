Долговременное хранение энергии на морском дне
Экономическое расширение систем возобновляемой энергии требует мощностей для долговременного хранения энергии. Эти системы способны использовать возобновляемые источники с переменным характером выработки электроэнергии, такие как солнечные и ветровые, и производить устойчивую энергию на протяжении недель и даже месяцев, превосходя возможности литиево-ионных батарей. Новый подход к достижению этой цели вскоре будет протестирован в полевых условиях израильской компанией BaroMar. Компания предлагает использовать давление воды для хранения сжатого воздуха. Это позволит накапливать электроэнергию, полученную от солнечных батарей, для использования в пасмурные дни и зимой. Предполагается, что такая технология будет дешевле, чем традиционные системы хранения энергии, за счёт использования простых и дешёвых резервуаров, а также минимальных затрат на обслуживание.
Пилотный проект по созданию подводного крупномасштабного хранилища энергии долговременного действия планируется реализовать у побережья Кипра. Предлагаемый компанией BaroMar инновационный подход предусматривает установку подводных ограждений вблизи береговых линий с выходом на большую глубину и использование давления водяного столба для хранения сжатого воздуха. Специальные резервуары изготавливаются на берегу из проверенных в морских условиях марок бетона и стали, а затем отбуксируются на место.
Избыточная электроэнергия, получаемая от ветровых и солнечных источников энергии, будет передаваться по подводному кабелю в резервуары, где она питает компрессоры. Когда требуется больше электроэнергии, сжатый воздух возвращается на сушу, где он расширяется и подается в генератор.
Используя передовые энергетические технологии и гидростатическое давление морской воды, пилотная система мощностью 4 МВтч позволяет добиться относительно низких затрат на установку и минимальных затрат на хранение. Разработчики также рассчитывают достичь целевого показателя эффективности преобразования энергии до 7, то есть КПД системы состави...