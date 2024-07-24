Долговременное хранение энергии на морском дне

Плюс
2 часа назад
212
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Экономическое расширение систем возобновляемой энергии требует мощностей для долговременного хранения энергии. Эти системы способны использовать возобновляемые источники с переменным характером выработки электроэнергии, такие как солнечные и ветровые, и производить устойчивую энергию на протяжении недель и даже месяцев, превосходя возможности литиево-ионных батарей. Новый подход к достижению этой цели вскоре будет протестирован в полевых условиях израильской компанией BaroMar. Компания предлагает использовать давление воды для хранения сжатого воздуха. Это позволит накапливать электроэнергию, полученную от солнечных батарей, для использования в пасмурные дни и зимой. Предполагается, что такая технология будет дешевле, чем традиционные системы хранения энергии, за счёт использования простых и дешёвых резервуаров, а также минимальных затрат на обслуживание.

Пилотный проект по созданию подводного крупномасштабного хранилища энергии долговременного действия планируется реализовать у побережья Кипра. Предлагаемый компанией BaroMar инновационный подход предусматривает установку подводных ограждений вблизи береговых линий с выходом на большую глубину и использование давления водяного столба для хранения сжатого воздуха. Специальные резервуары изготавливаются на берегу из проверенных в морских условиях марок бетона и стали, а затем отбуксируются на место.

Избыточная электроэнергия, получаемая от ветровых и солнечных источников энергии, будет передаваться по подводному кабелю в резервуары, где она питает компрессоры. Когда требуется больше электроэнергии, сжатый воздух возвращается на сушу, где он расширяется и подается в генератор.

Используя передовые энергетические технологии и гидростатическое давление морской воды, пилотная система мощностью 4 МВтч позволяет добиться относительно низких затрат на установку и минимальных затрат на хранение. Разработчики также рассчитывают достичь целевого показателя эффективности преобразования энергии до 7, то есть КПД системы состави

...

Данный материал доступен только подписчикам Плюс

Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Революционная технология систем высокого напряжения постоянного тока: инновации, представленные на выставке Cable-Tech 2024
Плюс
23 июл. 2024, 09:00:09
Выставка Cable-Tech 2024, состоявшаяся 13 и 14 июня в г. Бангалор, Индия, стала главным событием, посвященным новаторским достижениям в области технологии кабельных систем высокого напряжения постоянного тока. Здесь были продемонстрированы крупные инновации в этой области, а компания KEMA Labs представила наиболее значительные данные результатов исследования устойчивости кабельных систем высокого...
Компании YOFC и China Mobile представили первую в мире оптическую сеть передачи данных 800G на основе волокон с полым сердечником
Плюс
19 июл. 2024, 09:00:00
Компания Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) совместно с компанией China Mobile развернули первую в мире тестовую оптическую кабельную сеть передачи данных 800G на основе волокон с полым сердечником на трассе между г.г. Шэньчжэнь – Дунгуань (Shenzhen-Dongguan) в провинции Гуандун (Guangdong). Эта инновационная разработка представляет собой важное достижение в о...
Анализ кабельных конструкций с использованием 3D моделирования и имитационной техники
Плюс
18 июл. 2024, 09:00:00
Шведская компания NKT использует числовое моделирование для исследования электромагнитных полей и расчёта потерь в броне в 3D-конструкциях кабелей. Результаты моделирования были подтверждены экспериментальными измерениями для того, чтобы иметь возможность проводить анализ конструкции с помощью моделирования. Кабельная промышленность – это крупный бизнес стоимостью в миллиарды долларов, в...
Сотрудничество компаний EXA Infrastructure и SOCAR Fiber по диверсификации маршрута кабелей в регионе Красного моря
Плюс
17 июл. 2024, 09:00:00
Компания EXA Infrastructure подписала договор о стратегическом партнёрстве с компанией SOCAR Fiber для разработки нового наземного маршрута волоконно-оптических кабелей, который обеспечит альтернативу традиционному коридору в Красном море с использованием подводных кабелей. Новая 1850-километровая трасса охватит Турцию, протянется между Грецией и Грузией, а в перспективе рассматривается дальней...
Высокотемпературная сверхпроводящая технология компании Nexans демонстрируется в Музее науки в Лондоне
Плюс
16 июл. 2024, 09:00:00
Музей науки (Science Museum) в Лондоне представляет образец сверхпроводящего кабеля компании Nexans для выставки в недавно открывшейся новой галерее под названием «Энергетическая революция: Галерея зелёной энергии Адани» (Energy Revolution: The Adani Green Gallery). В заявлении Adani Group говорится, что лондонский Музей науки собрал лучшую в мире галерею, посвящённую энергетическом...
Высокоэффективный кабель HRADIL CAN-Bus для современных систем управления двигателем
Плюс
28 июн. 2024, 09:00:00
Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия), специализирующаяся в области кабельных технологий, представила высокоэффективный экранированный кабель типа CAN-Bus, предназначенный для систем управления двигателем и систем очистки выхлопных газов 12-цилиндровых дизельных двигателей большой мощности, предназначенных для работы в тяжёлых условиях. Кабель CAN-Bus от компании Hradil соответствует стр...
Компания Vodafone подключает Великобританию к крупнейшей в мире подводной кабельной системе
Плюс
27 июн. 2024, 09:00:00
Vodafone Group, одна из крупнейших в мире групп телекоммуникационных компаний, осуществила вывод на берег кабеля 2Africa, самой протяжённой в мире подводной кабельной системы. Благодаря важному кабельному узлу Великобритании в г. Буд (Bude), графство Корнуэлл, этот кабель обеспечит возможность более быстрых и более надёжных интернет-соединений для миллиардов жителей по всему миру. Кабельная сис...
Универсальные решения для производства кабельных компаундов
Плюс
26 июн. 2024, 09:00:00
Компания Coperion GmbH (Германия) является мировым лидером в области технологии и производства оборудования для компаундирования и экструзии, оборудования для сортировки, измельчения и промывки, систем подачи и взвешивания, переработки сыпучих материалов. Компания разрабатывает, производит и обслуживает установки, оборудование и компоненты для переработки пластмасс, а также для химической, пищевой...
Компания Tratos участвует в проекте модернизации 380-кВ воздушной линии в Италии
Плюс
25 июн. 2024, 09:00:00
По мере того как мир движется в сторону устойчивой и экологически безопасной энергетики, невозможно переоценить решающую роль современной инфраструктуры для обеспечения этого перехода. Одним из примечательных проектов, олицетворяющих собой стремление к экологически чистому, «зелёному» будущему, является недавняя модернизация 380-кВ воздушной линии электропередачи между населённым пункт...
Компания LUTZE расширяет предлагаемый ассортимент кабелей DRIVEFLEX®
Плюс
21 июн. 2024, 18:00:00
Немецкая компания LUTZE, ведущий производитель, выпускающий широкий спектр продукции высочайшего качества, специализируется на разработке и производстве кабельных систем промышленного назначения и имеет дочерние предприятия во многих странах Европы. Компания сообщает о расширении своей линейки кабелей DRIVEFLEX® VFD для частотно-регулируемых электроприводов и включении в неё варианта кабеля на...
Компания Amphenol TPC Wire & Cable пополнила линейку силовых кабелей Hy-Trex® MP500
Плюс
21 июн. 2024, 09:00:02
Компания Amphenol TPC Wire & Cable (г. Македония, штат Огайо, США), ведущий поставщик высококачественных проводов, кабелей, разъёмов и кабельных сборок, предназначенных для эксплуатации в суровых окружающих условиях, сообщает о пополнении своей линейки силовых кабелей Hy-Trex® MP500. Семейство кабелей HY-TREX® включает полный ассортимент вариантов кабельных конструкций для систем пи...
Планы компании Taihan Cable: строительство специализированного испытательного центра для кабелей высокого напряжения постоянного тока и реализация проекта кабелей сверхвысокого напряжения в Египете
Плюс
20 июн. 2024, 09:00:00
Южнокорейская компания Taihan Cable & Solution объявила о своих планах по созданию специализированного комплекса для проведения испытаний кабелей высокого напряжения постоянного тока на одной из своих основных производственных площадок в г. Танджин (Dangjin) в провинции Чхунчхон-Намдо (Chungchong-namdo), Южная Корея. Как сообщается в пресс-релизе компании, этот испытательный центр будет пос...
Дочернее подразделение компании LS Cable подписывает коммерческое соглашение для реализации проекта по расширению использования сверхпроводящих кабелей во Вьетнаме
Плюс
19 июн. 2024, 09:00:00
Компания LS Eco Energy — дочернее подразделение южнокорейской компании LS Cable — сообщила о подписании коммерческого соглашения с вьетнамским Институтом Энергетики (IEV) при Управлении Электроэнергетики Вьетнама (EVN) по проекту расширения использования сверхпроводящих кабелей во Вьетнаме. Следует отметить, что компания LS Cable & System Asia сменила название на LS Eco Energy,...
Компания Delta Tecnic представляет свои инновационные решения в области маточных смесей
Плюс
18 июн. 2024, 09:00:00
Компания Delta Tecnic, один из ведущих производителей маточных смесей для кабельной промышленности, рассказала о своём участии в международной выставке “Wire Expo 2024”, которая состоялась 11-12 июня в гостинично-развлекательном комплексе в индейской резервации Мохеган в городе Анкасвилл, штат Коннектикут, США. Инновационные решения в области суперконцентратов для кабельного произво...
Компания Tolsa отмечает растущий спрос на материалы для замены политетрафторэтилена
Плюс
14 июн. 2024, 09:00:00
Компания Tolsa (Мадрид, Испания), ведущий поставщик синергически действующих огнезащитных и специализированных добавок для кабельной, строительной, железнодорожной, транспортной и электронной отраслей промышленности, сообщает о растущем спросе на выпускаемые компанией добавки серии ADINS® в качестве надёжного и экологически безопасного решения для замены политетрафторэтилена (PTFE) как противо...
В Южной Корее введён в эксплуатацию завод компании Taihan Cable & Solution по производству подводных кабелей
Плюс
13 июн. 2024, 09:00:05
Основанная в 1955 году как первая телеграфная компания в Южной Корее корпорация Taihan Cable & Solution Co., Ltd. известна своим производством электрических проводов и кабелей для электроснабжения и связи. Компания, обладающая мощной и надёжной инфраструктурой для производства подводных кабелей, позиционирует себя как основной глобальный поставщик продукции для морской ветровой энергетики....
Перспективная экологичная инновация: кабельная оболочка на основе биологических материалов для экологически более безопасного «зелёного» будущего
Плюс
11 июн. 2024, 09:00:00
Компания LAPP подтверждает свою глубокую приверженность принципам экологически безопасного устойчивого развития и отражает этот принцип в своем ассортименте продукции. Недавно компания LAPP представила новое кабельное решение – универсальный кабель ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 с оболочкой из ПВХ-компаунда на частично биологической основе, на 42% состоящую из биологического материала в соо...
Высокомощные кабели, разработанные для эксплуатации в сложных условиях
Плюс
10 июн. 2024, 11:00:00
Высокомощные микроволновые кабели играют важнейшую роль в передаче радиочастотных сигналов в бесчисленных областях применения в различных отраслях промышленности, в том числе в военной отрасли, индустрии связи, полупроводниковой промышленности и медицине. Эти области применения включают широкий спектр оружия направленной энергии, такого как системы высокомощного cверхвысокочастотного излучения и л...
Инновационный сварочный аппарат от компании PWM
Плюс
31 мая 2024, 18:00:11
Британская компания PWM, которая специализируется на разработке и производстве машин холодной стыковой сварки и которая отметила 40-ю годовщину своей деятельности на выставке Wire 2024, продемонстрировала широкий ассортимент продуктов, включая агрегат P1500 для сварки прутков диаметром до 30 мм и агрегат для сварки полос ST40. Также компания представила свою инновационную разработку - машину дл...
Новые компаунды для оболочек, обеспечивающие гибкость и безопасность кабелей в центрах обработки и хранения данных
Плюс
31 мая 2024, 09:00:06
В ответ на повышенный спрос на кабели для центров обработки и хранения данных, обусловленный расширением областей применения искусственного интеллекта, мексиканская компания Orbia Polymer Solutions (Alphagary), поставщик компаундов и материалов различного назначения, выпустила компаунды для изготовления кабельных оболочек, разработанные с целью оптимизации эксплуатационных характеристик и безопасн...