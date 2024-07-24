EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 4. Подводим итоги

В завершение обзора мониторинга качества кабельной продукции, реализуемой на ведущих российских маркетплейсах EL-Комитет НОПСМ публикует обобщенные итоги претензионной и судебной работы с недобросовестными продавцами и производителями.

Примечательно, что выявление фальсифицированного кабеля в сегменте интернет-розницы на ведущих российских маркетплейсах специалистами EL-Комитет НОПСМ ведется уже год (с июля 2023 года). И вот результаты этой работы в «сухих» цифрах:

всего было закуплено, отобрано и испытано 110 образцов продукции;

закупка и отбор произведены в 97 магазинах;

92 из 110 испытанных образцов кабеля не соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ;

46 из 97 продавцов добровольно прекратили реализацию фальсифицированного кабеля и возместили затраты на его закупку и испытания (около 20 претензий находятся на рассмотрении);

по 10 исковым заявлениям суды удовлетворили исковые требования о принудительном взыскании средств с недобросовестных продавцов (21 исковое заявление находится на рассмотрении судов);

95% карточек товаров с фальсифицированным кабелем удалены (заблокированы) на информационных площадках маркетплейсов.

По всем выявленным фактам реализации фальсифицированного кабеля специалистами EL-Комитет НОПСМ были направлены обращения в территориальные органы Роспотребнадзора, ни одно из которых не было оставлено без внимания. Это также «больно» ударило по многим недобросовестным продавцам.

Подводя итоги подчеркнем, что за прошедший год проделана большая и трудная работа. Мы понимаем, что на месте одного удаленного товара (продавца) вполне вероятно могут появиться несколько новых. Вместе с тем, мы по-прежнему убеждены, что борьба с недобросовестными производителями должна вестись по всем фронтам, а результаты этой борьбы рано или поздно скажутся на оздоровлении рынка в целом.

Руководство отдельных маркетплейсов уже проявляет интерес к работе EL-Комитета НОПСМ с расчетом на выстраивание собственной системы входного контроля качества кабельных изделий, реализуемых на их площадках. Особую актуальность данному вопросу придает планируемое принятие закона об ужесточении ответственности маркетплейсов за реализацию некачественной продукции.

Есть поговорка: маленькое дело лучше большого безделья. Каждый из нас своими маленькими (но принципиальными) делами и поступками может предопределить исход большой недобросовестной игры. Совсем скоро EL-Комитет НОПСМ начнёт публиковать результаты очередного этапа мониторинга качества кабеля, который прошел в Южном федеральном округе. Оставайтесь с нами и не покупайте фальсификат!