Энергетики обеспечили надежность электроснабжения потребителей поселка Малаховка городского округа Люберцы

Энергетики выполнили ремонт оборудования распределительного пункта в п. Малаховка г. о. Люберцы, расположенного на Егорьевском шоссе. От РП-17 кабельные линии питают шесть трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение потребителей микрорайона Овражки, в том числе более ста частных домов и коммерческо-производственные организации.

В июле специалисты «Мособлэнерго» произвели замену ячейки секционного вакуумного выключателя в РП-17. Работы выполнены в рамках программы капитального ремонта сетей и подстанций.

Всего в 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на территории г. о. Люберцы специалисты «Мособлэнерго» выполнят замену трансформаторов в двух подстанциях, проведут ремонт строительной части одной трансформаторной подстанции и отремонтировать 11,9 км кабельно-воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ. Наибольший объем работ будет выполнен в летние месяцы.