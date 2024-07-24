Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» выступил партнером при создании игры «Узнай Орел»

Интеллектуальную настольную игру «Узнай Орел» придумала и нарисовала Елизавета Захарова, сотрудница Социально-культурного фонда развития и инновации. Игра состоит из набора карточек с фактами о городе: его истории, выдающихся личностях, архитектуре и улицах. В основу создания игровых наборов легла информация, которую собрали студенты регионального общественного движения «Волонтеры культуры» Орловской области. В процессе игры участники задают друг другу вопросы, за верный ответ на которые получают баллы.

– Наш любимый Орел – город с богатой историей и уникальными традициями. Благодаря этому за сотни лет сформировался его особенный облик, в том числе культурный. – Считает Сергей Кутенев, генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и руководитель Социально-культурного фонда развития и инновации. – Мы давно хотели создать необычный проект, который бы не только объединил молодежь и старшее поколение, но и помог им лучше узнать родной город, вместе проводить время весело и непринужденно.

Уже выпущены первые 300 игровых наборов. Они бесплатно распространяются среди участников городских мероприятий, фестивалей и концертных программ. Также по заданиям игры прошли несколько пешеходных квестов для студентов