Потребителей микрорайона Сходня в Химках обеспечили надежным электроснабжением

Специалисты «Мособлэнерго» завершили в июле капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в Химках на ул. Герцена и Набережной. Выполненные работы обеспечили надежность и качество электроснабжения более 30 потребителей в частном секторе микрорайона Сходня.

На линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 800 м, отходящей от ТП-369, производилась замена опор. Всего установлено 20 одностоечных и 40 двухстоечных опор, а также выполнена расчистка охранной зоны ЛЭП.

В рамках программы капитального ремонта электросетевого хозяйства в г. о. Химки в 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» также заменят оборудование в девяти трансформаторных подстанциях. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта будут выполнены летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.