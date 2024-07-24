Сергей Цивилев: «Минэнерго берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области»

Сергей Цивилев и Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили энергоснабжение потребителей Ростовской области и юга России.

«Надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле Министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго отметил, что в связи с экстремально высокой температурой на территории Южного федерального округа потребление электроэнергии выросло более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области увеличилось на 17,5%.

Также в ходе рабочей встречи Министр и Губернатор Ростовской области рассмотрели вопросы увеличения генерирующих мощностей и предотвращение перегрузок оборудования.

«Требуется установить дополнительные автотрансформаторы на подстанции Ростовская и построить новый центр питания в Ростовской области», – рассказал Сергей Цивилев.

Кроме того, Министр подчеркнул, что для повышения надёжности электроснабжения потребителей и обеспечения роста нагрузок необходимо ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок на Новочеркасской ГРЭС, а также ускорить модернизацию генерирующего оборудования.