Системный оператор расширяет область применения отечественной цифровой системы мониторинга запасов устойчивости в Тюмени

Филиал Системного оператора Тюменское РДУ получил успешный опыт применения цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для снижения рисков прекращения электроснабжения потребителей Тюменского, Южного, Ишимского энергорайонов Тюменской энергосистемы.

В данном случае СМЗУ использовалось для определения допустимых условий включения в транзит работающей в нормальной схеме в разомкнутом режиме автотрансформаторной группы (АТГ-1) на подстанции (ПС) 500 кВ Витязь.

Включение АТГ-1 на ПС 500 кВ Витязь производится при необходимости дополнительного перетока мощности в Тюменский, Южный и Ишимский энергорайоны региональной энергосистемы с целью обеспечения в них допустимых параметров электроэнергетического режима. Такая необходимость возникает при проведении ремонтов генерирующего и электросетевого оборудования в этом энергоузле. Вместе с тем, учитывая, что подстанция Витязь является важной частью магистрального транзита между ОЭС Урала и ОЭС Сибири, возможность включения АТГ-1 находится в сложной зависимости от целого ряда факторов. Кроме дефицита мощности и состава включенного сетевого оборудования в Тюменском, Южном и Ишимском энергорайонах она также зависит от:

межсистемного перетока в сети 500 кВ между ОЭС Урала и ОЭС Сибири,

межгосударственного перетока через Казахстан в контролируемом сечении «Сокол»,

состояния сети 500 кВ ОЭС Урала, ОЭС Сибири и ЕЭС Казахстана.

«Применение СМЗУ для определения допустимости включения в транзит АТГ‑1 ПС 500 кВ Витязь позволит значительно снизить риски прекращения электроснабжения потребителей Тюменской области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в предстоящий отопительный сезон 2024/2025 года», – отметил директор Тюменского РДУ Александр Рогов.

СМЗУ – отечественный программно-технический комплекс, разработанный многопрофильным российским научно-исследовательским центром АО «НТЦ ЕЭС» (дочерней компанией АО «СО ЕЭС») совместно с Системным оператором.

СМЗУ, установленная в диспетчерском центре Системного оператора, с определенной периодичностью в онлайн-режиме выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Цифровая технология СМЗУ последовательно внедряется в энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с 2018 года. В настоящее время СМЗУ применяется для 40 из 54 контролируемых сечений.