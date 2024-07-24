В Саудовской Аравии планируется построить две самые крупные, современные и энергоэффективные ПГЭС в мире совокупной стоимостью $ 1,5 млрд

Энергокомпания Siemens заключила 25-летний контракт на строительство и техническое обслуживание двух самых крупных, современных и энергоэффективных ПГЭС в мире – ПГЭС Taiba 2 и ПГЭС Qassim 2. ПГЭС совокупной стоимостью ≈$ 1,5 млрд, которые планируется построить в западном и центральном регионах Саудовской Аравии. Мощность каждой из ПГЭС, которые будут оборудованы газовыми турбинами Siemens (HL-класса) в сочетании с паровыми турбинами и генераторами, составит ≈2 ГВт. Подключить ПГЭС Taiba 2 и ПГЭС Qassim 2 к электрической сети планируется в 2026 г., а начать полноценную эксплуатацию станций в режиме комбинированного цикла планируется годом позже.

Новые электростанции обеспечат дополнительной энергией растущее население страны и развивающуюся экономику, а также частично заменят выбывающие мощности устаревшей традиционной генерации. Ожидается, что новые ПГЭС позволят почти на 60% снизить объем выбросов CO2, по сравнению с ТЭС, работающими на нефтепродуктах, а также будут соответствовать энергетической стратегии Королевства, предусматривающей строительство объектов по улавливанию и хранению CO2 в среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить энергоснабжение с нулевым содержанием углерода.

Информационно-аналитический ресурс MPS https://www.modernpowersystems.com