В санатории «Радуга» ФНС России проведут капитальный ремонт =

В Сочи выполнят работы по комплексному капитальному ремонту спального корпуса №5 с административными помещениями (литер С) ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России", сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 9 августа. Начальная цена контракта составляет 420 млн рублей.

Спальный корпус №5 расположен в пятиэтажном здании, которое ввели в эксплуатацию в 1999 году. Сооружение используется для проживания отдыхающих и для размещения администрации учреждения. В настоящее время несущие конструкции здания имеют повреждения в виде сети трещин, что говорит о возможной просадке фундаментов. В процессе эксплуатации все инженерные системы здания (коммуникации и оборудование) имеют значительный износ. Система пожарной сигнализации корпуса не соответствует требованиям современных нормативных документов и нуждается в полной замене. Окончание капитального ремонта запланировано на 21 апреля 2026 года.