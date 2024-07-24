Выработка электроэнергии на Загорской ГАЭС в первом полугодии 2024 года превысила 911 млн кВт·ч

24 июл. 2024, 15:15:22
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО РусГидро
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За период с января по июнь 2024 года Загорская ГАЭС (филиал РусГидро), расположенная на реке Кунья в поселке Богородское Московской области, выработала 911 млн 852 тыс. кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Максимальная суточная выработка электроэнергии 5504 тыс. кВт·ч была зафиксирована 25 июня. Объем электроэнергии, выработанной станцией со дня пуска первого гидроагрегата, составил 53,8 млрд кВт·ч.

Загорская ГАЭС – крупнейший в Московской области объект генерации на базе возобновляемых источников энергии. Установленная мощность станции в генераторном режиме – 1200 МВт, в насосном режиме – 1320 МВт.

Энергопредприятие входит в зону операционной деятельности Московского РДУ – филиала Системного оператора ОДУ Центра. Кроме производства электроэнергии, Загорская ГАЭС выполняет важные задачи по выравниванию суточного графика нагрузок, регулированию частоты и напряжения в энергосистеме Центра.

Загорская ГАЭС крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Московской области. Установленная мощность станции: в турбинном режиме – 1 200 МВт, в насосном режиме – 1 320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,9 млрд. кВт·ч.

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