ГУП РК «Крымэнерго» публикует графики временного отключения электроэнергии

На официальном сайте предприятия ГУП РК «Крымэнерго» https://crimea-energy.ru/about/news/10773-240719-2, в телеграм – канале «Крымэнергоинформ» (https://t.me/crimeaenergy) и сообществе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krymenergy) опубликованы графики временного отключения электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» информирует, что графики временного отключения электроэнергии на территории Республики Крым вводятся ТОЛЬКО по команде Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с целью снижения нагрузок на энергосистему Юга России.

Обращаем ваше внимание, что отключения производятся согласно графикам, в течение 15-20 минут после поступления команды ЧРДУ.