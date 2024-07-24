ГУП РК «Крымэнерго» публикует графики временного отключения электроэнергии
24 июл. 2024, 16:45:01
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На официальном сайте предприятия ГУП РК «Крымэнерго» https://crimea-energy.ru/about/news/10773-240719-2, в телеграм – канале «Крымэнергоинформ» (https://t.me/crimeaenergy) и сообществе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krymenergy) опубликованы графики временного отключения электроэнергии.
ГУП РК «Крымэнерго» информирует, что графики временного отключения электроэнергии на территории Республики Крым вводятся ТОЛЬКО по команде Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с целью снижения нагрузок на энергосистему Юга России.
Обращаем ваше внимание, что отключения производятся согласно графикам, в течение 15-20 минут после поступления команды ЧРДУ.
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