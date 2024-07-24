«Россети Кубань» модернизирует инфраструктуру для подключения новых потребителей в адыгейском энергорайоне

Адыгейский филиал «Россети Кубань» в первом полугодии 2024 г. построил и реконструировал 87 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) совокупной мощностью свыше 39 МВА и 67 км линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 10/0,4 кВ. Энергообъекты возведены для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергокомпании новых потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Шовгеновского районов и пригородных поселков Майкопа Республики Адыгея.

Энергооборудование отвечает современным требованиям безопасности и выполнено из высокотехнологичных материалов российского производства. КТП герметичного исполнения экономичны в эксплуатации. На воздушных ЛЭП смонтирован самонесущий изолированный провод (СИП), имеющий ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, СИП устойчив к коррозии, гололедообразованию, механическим повреждениям и схлестыванию во время сильных ветровых нагрузок.

В числе присоединенных потребителей – Дом культуры х. Гавердовский, жилые комплексы в Майкопе и врачебная амбулатория в Красногвардейском районе Республики Адыгея, дом быта в Белореченском районе и рекреационные объекты в Апшеронском районе Краснодарского края.

Выполненные работы позволили обеспечить технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей, повысить надежность и качество подачи электроэнергии в населенные пункты.