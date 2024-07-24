«Россети Новосибирск» усиленно готовят электросети к зиме в рамках ремонтной программы

Своевременный и качественный ремонт электрических сетей – это один из важнейших этапов в процессе подготовки энергосистемы региона к успешному прохождению отопительного сезона. В июле «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подвели промежуточные итоги реализации ремонтной программы за 1 полугодие.

За этот период новосибирским энергетикам удалось провести ремонт почти 250 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4–110 кВ, а также 148 трансформаторных подстанций , что на 24% превысило плановое значение.

При выполнении капитального ремонта линий электропередачи различных классов напряжения осуществляется обширный перечень работ, в том числе замена провода, грозотроса , изоляторов. Только последних за прошедшее полугодие обновили 6 344 единицы. При этом во время ремонтов ЛЭП специалисты компании не забывают и об экологии – продолжается установка птицезащитных устройств , которые препятствуют посадке и гнездованию пернатых на траверсах и изоляторах линейных объектов, уберегая их от гибели из-за соприкосновения с токоведущими частями ЛЭП. За полгода установлено более 2 100 единиц такого оборудования.

Кроме того, по трассам ЛЭП идет масштабная замена опор – на сегодняшний день работы выполнены на протяженности 1 144 км. Это расстояние сопоставимо с суммарной протяженностью всей Новосибирской области с запада на восток и с севера на юг.

Помимо капитальных ремонтов оборудования и элементов электросетей энергетики тщательно следят и за состоянием их охранных зон. Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП бригадами «Россети Новосибирск» ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. За 6 месяцев текущего года расчищено более 358 га трасс и ещё 380 га просек расширены до нормативных пределов.

В целом, реализация ремонтной программы «Россети Новосибирск» идет в соответствии с утвержденным календарным планом, а по некоторым показателям – даже с превышением. Достигнутые результаты имеют большое значение для подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.