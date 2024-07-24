«Россети» приняли участие в VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме

Главной темой мероприятия стало углубление двустороннего сотрудничества для содействия энергетической безопасности и высококачественному развитию РФ и КНР. Делегацию Группы «Россети» возглавил Первый заместитель Генерального директора Андрей Муров.

Форум проводится ежегодно при поддержке Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Ключевые цели – усиление диалога в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, взаимное привлечение инвестиций в ТЭК.

«Россети» активно развивают взаимодействие с партнерами из КНР, включая крупнейшую электросетевую компанию мира – ГЭК Китая. Работа идет по трем направлениям: обеспечение трансграничной передачи электроэнергии, изучение лучших практик, решение задач, связанных с цифровым и инновационным развитием.

За последние два года состоялась серия совместных мероприятий. В том числе весной 2024 года Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Председатель Совета директоров ГЭК Китая Чжан Чжиган провели рабочую встречу в Пекине, где обсудили приоритетные задачи взаимодействия. В развитие достигнутых договоренностей делегация китайской компании в июне 2024 года посетила Россию, приняла участие в работе ПМЭФ и ознакомилась с ходом реализации инновационных проектов Группы «Россети».