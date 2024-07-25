Более 20 тысяч жителей Сысертского городского округа получили дополнительную гарантию надежности электроснабжения

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» завершили реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Сысерть». Энергообъект обеспечивает электроснабжение более 20 тысяч жителей, а также несколько десятков социально-значимых объектов города Сысерти.

Напомним, что специалисты энергокомпании провели реконструкцию центра питания в несколько этапов, начиная с 2023 года.

Энергетики для повышения надежности своих потребителей произвели замену кабельного вывода от подстанции 110/10 кВ «Сысерть», увеличив сечение кабельных линий, провели комплекс мероприятий по замене коммутационного аппарата 110 кВ. Эти мероприятия позволят производить необходимое обслуживание и ремонт подстанционного оборудования без ограничения электроснабжения питающей город линии электропередачи 110 кВ.

Кроме того, энергетики установили современное микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики, произвели телемеханизацию подстанции – всё это уже сегодня позволяет более оперативно реагировать на технологические нарушения и в максимально короткие сроки производить оперативные переключения на подстанции. Также энергетики смонтировали и установили систему постоянного оперативного тока, которая позволяет оперативному персоналу в любое время производить необходимые переключения оборудования на подстанции.

С целью безопасного проведения работ на период реконструкции подстанции электроснабжение города осуществлялось по резервным схемам. На данный момент возобновлена основная схема работы энергообъекта.

Стоит отметить, что с целью дополнительного резервирования основной подстанции 110/10 кВ «Сысерть» по распределительным сетям 6-10 кВ в 2023 году энергетики выполнили первый этап реконструкции еще одного центра питания – подстанции 110/10 кВ «Свобода». Специалисты «Россети Урал» уже заменили основной трансформатор на новый, мощность которого повысилась в 1,5 раза и составила 16 МВА. Полную комплексную реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Свобода» энергетики завершат в 2025 году в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети Урал».

Стоит подчеркнуть, что сетевой комплекс Сысертского городского округа энергетики перешел в собственность компании «Россети Урал» в феврале 2022 года. До заключения договора купли-продажи, а именно с 2006 года, большую часть энергообъектов специалисты обслуживали на условиях договора аренды. Переход объектов в собственность позволил начать работу по полноценной поэтапной комплексной модернизации сетей, снижению потерь электроэнергии и повышению качества и надежности электроснабжения за счет инвестиций электросетевой компании. На данный момент в собственности энергокомпании находится около 95% электрических сетей округа. В текущем году ПАО «Россети Урал» направит на ремонт, обслуживание и модернизацию сетевого комплекса Сысерткого городского округа более 180 млн рублей, а также на развитие электросетевого комплекса в рамках технологического присоединения новых клиентов более 300 млн рублей.

Существенной проблемой, которая негативно влияет на надежность электроснабжения жителей, остается так называемая «лоскутность сети». На территории много локальных собственников энергооборудования, которым принадлежит электросетевая инфраструктура небольших населенных пунктов и малоэтажных жилых комплексов. Владельцы таких сетей не всегда ответственно подходят к обслуживанию энергооборудования и не проводят ремонты в должном объеме. Зачастую следствием нарушений в сетях других собственников приводит к технологическим нарушениям в распределительном электросетевом комплексе.