Энергетики выполнили около шести тысяч присоединений к электросетям «Мособлэнерго» в первом полугодии

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Специалисты «Мособлэнерго» в первом полугодии 2024 года выполнило 5 973 мероприятия по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 194 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании в среднем подключался 51 новый объект.

Всего за шесть месяцев с начала 2024 года департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 10 580 заявок на подключение к сетям на общую мощность 595 МВт. Количество заявок за первое полугодие текущего года возросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: с января по июнь 2023 г. было обработано 6 752 заявки на общую мощность 392 МВт.

100% заявок на подключение к сетям компании было подано онлайн: через «Портал потребителя» «Мособлэнерго» и посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Павлово-Посадском и Одинцовском городских округах. Так, к примеру, энергетики увеличили мощность подстанции КТП-770 в д. Кузяево Раменского г. о. с 250 кВА до 400 кВА. Данные работы обеспечили подключение с заявленной мощностью 150 кВт предприятий малого бизнеса, расположенных на территории Кузяевского фарфорового завода. В Одинцовском г. о. в рамках договора технологического присоединения двух объектов по 150 кВт для электроснабжения новых мощностей фабрики по производству спортивного инвентаря и оборудования в с. Юдино выполнена реконструкция РУ-0,4 кВ подстанции ТП-410417.

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, а также федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».