На энергоблоке №3 Ростовской АЭС с опережением срока завершён плановый ремонт

Обеспечение безопасной, надежной, эффективной и устойчивой работы атомных энергоблоков - приоритет для электроэнергетического дивизиона Росатома.

Энергоблок №3 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») введён в работу после завершения мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР)*.

Он стартовал 22 июня и завершился на 1,5 суток ранее установленного годовым графиком срока. 23 июля в 17:00 энергоблок №3 был включен в сеть и по регламенту выведен на номинальный уровень мощности.

«Все запланированные работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, выполнены в полном объеме», - сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

24 июля энергоблок №2 в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой отключен от сети для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации.

В ходе него запланированы капитальный ремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ, капитальный ремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата, капремонт генератора с выводом ротора, а также ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

Этот ППР станет третьим в ремонтной кампании - 2024, которая завершится в феврале 2025 года ремонтом энергоблока №1.

В настоящее время энергоблоки №1, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. В настоящее время электроэнергетика,в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке.