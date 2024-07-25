Около 10 тыс. жителей Каширы энергетики обеспечили качественным электроснабжением

Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения 10 тыс. жителей Каширы. Энергетики в первом полугодии 2024 г. провели ряд работ по капремонту на электрообъектах, которые питают частные и многоквартирные дома на улицах Садовой, Парковой, Речной, Центролит, Пионерской.

С начала 2024 года в Кашире работники компании отремонтировали 1,7 км воздушных линий электропередачи — на ЛЭП заменили провод на самонесущий изолированный провод и опоры. Также произвели замену некоторых участков кабельных линий общей протяжённостью 0,5 км. Энергетики заменили оборудование в ТП-2, смонтировали в электроустановке новое распределительное устройство РУ-10/0,4кВ взамен того, что отработало более 10 лет.

Всего в 2024 году в г. о. Кашира специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 5,8 км кабельных и воздушных линий электропередачи и заменить оборудование двух подстанций. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.