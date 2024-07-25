В 2024 году по нацпроекту обновят свыше 3,5 тыс. км улично-дорожной сети городских агломераций

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, работы по обновлению улично-дорожной сети ведутся в 105 крупнейших городских агломерациях. К концу 2024 года доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна достигнуть 85%.

«Безопасная и качественная дорожная инфраструктура ― это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов ― один из критериев, по которому создается общее впечатление о городе. И если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе. В этом году в городских агломерациях отремонтируют, в том числе капитально, свыше 3,5 тыс. км. В целом к концу 2024 года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%», ― сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось достичь значительных результатов по обновлению улично-дорожной сети в городах.

«Обеспечение транспортной доступности, в том числе, и к социально значимым учреждениям, напрямую связано с повышением качества жизни жителей. А это ― главная цель национального проекта. Благодаря своевременной контрактации объектов, определению приоритетов и грамотному планированию ремонтов, дорожные работы ведутся в графике, а в ряде субъектов ― с серьезным опережением контрактных сроков. Если на старте нацпроекта в 2019 году доля дорог городских агломераций в нормативном состоянии составляла 44 %, то к концу 2023 года этот показатель превысил 82,2%, при плановом значении 81%», ― отметил Министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Поэтапные ремонты улично-дорожной сети выполняются благодаря бесперебойному финансированию, поступающему из федерального бюджета.

«Всего с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на мероприятия по приведению к нормативам улично-дорожной сети городских агломераций выделено порядка 300 млрд рублей из федерального бюджета. Во многих городах это позволило решить давние проблемы, в частности, комплексно отремонтировать те участки, где ранее дорожные работы вообще не проводились», ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в этом году в Санкт-Петербурге запланированы дорожные работы на 46 объектах нацпроекта общей протяженностью более 100 км. К нормативам приведут несколько крупных участков городских магистралей: Приморский проспект (от Яхтенной до улицы Савушкина) и проспект Испытателей, набережную Макарова и Зеленогорское шоссе. На сегодняшний день дорожное полотно обновили на 16 объектах, среди них ― Свердловская набережная, улицы Гороховая и Будапештская, проспект Медиков. В центральной части Северной столицы активными темпами ремонтируют Лиговский проспект.

В рамках нацпроекта в Северной столице реализуются и масштабные дорожные проекты, ввод в эксплуатацию которых запланирован на эту осень. Прежде всего, это полуторакилометровая транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Уже в сентябре она обеспечит непрерывную транспортную связь основных магистралей в южной части города, выход транспорта на автодорогу федерального значения М-10 «Россия» и далее — на международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай».

Еще один ключевой проект, реализуемый на юге города, ― реконструкция Петрозаводского шоссе со строительством двухуровневой развязки. Новое сооружение увеличит пропускную способность вылетной магистрали вдоль левого берега реки Невы в направлении Ленобласти, а также создаст возможность транзитного объезда города Колпино. Кроме того, ликвидация существующего железнодорожного переезда позволяет избежать заторов при переезде через железнодорожные пути в поселке Понтонный.

В Пензенской городской агломерации в этом году по нацпроекту планируют обновить 254 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия ― это 132 участка улично-дорожной сети Пензы, Заречного и Пензенского района общей протяженностью 48 км.

Так, в Пензе приведут к нормативам 123 объекта, на сегодняшний день асфальтобетонное покрытие обновлено на 45. Одним из самых протяженных участков ремонта в этом году стала улица Ахунская (1,45 км), ремонт здесь уже завершен. Работы проводились на въезде в город Заречный до поворота в микрорайон Ахуны, теперь транспортная коммуникация между областным центром и Заречным значительно улучшилась.

Еще один значимый городской объект ― участок улицы Попова протяженностью 1,3 км. Обновленная улица Попова значительно сокращает маршрут с улицы Окружной на Ленинградскую. Кроме того, здесь расположены спортивная школа № 1, Губернский лицей, физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник», центр культурного развития «Дом офицеров».

Сейчас на завершающей стадии находится строительство транспортной развязки на 624-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» с расположенным рядом надземным пешеходным переходом, а также развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в районе ГПЗ-24. Сдать их в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2024 года.

Наряду с этим, в Пензе приводят к нормативам небольшие улицы частного сектора.

В целом в 2024 году планируется увеличение доли автодорог Пензенской агломерации в нормативном состоянии c 81,1% до 85,02%.

В Новороссийске уже выполнен весь объем работ, запланированный по нацпроекту на 2024 год. Дорожники привели к нормативам 7 объектов общей протяженностью 4 км. В процессе ремонтов ликвидированы просадки, выполнена укладка нового асфальтобетонного покрытия. На улицах Пархоменко и Цедрика проводились масштабные мероприятия по замене бордюрного камня, сделаны парковки, прилегающие к учреждениям и торговым точкам. На улице Волочаевской выполнена монолитная обочина. И на каждом из объектов большое внимание уделено безопасности дорожного движения. Совместно с сотрудниками ГИБДД были распланированы мероприятия по установке дорожных знаков, нанесению разметки, обозначению зоны для пешеходных переходов и подходов к ним.

По информации и.о. начальника Управления по развитию и реконструкции дорог Новороссийска Максима Юдина, в настоящее время в Новороссийской агломерации уже приведено к нормативу 88,25% улично-дорожной сети.