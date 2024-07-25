В Петропавловске-Камчатском появится новая дорога
25 июл. 2024, 16:15:00
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Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа объявила электронный аукцион на выбор подрядной организации на выполнение работ по строительству объекта: "Дорога местного значения", сообщает RosTender.info.
Заявки на участие принимают до 12 августа. Из бюджета Камчатского края на строительство потратят 335 млн рублей.
Дорогу построят от ул. Приморской до территории ООО "Свободный порт Камчатка". Планируемая длина 0,5 км, ширина проезжей части 6 м. При строительстве дороги предусмотрят сооружения примыкания, автобусную остановку и элементы обустройства дороги, водопропускные трубы, тротуары, кюветы, дорожные знаки, ограждения. Окончание строительства запланировано на 31 октября 2025 года.
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