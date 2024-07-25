Филиал ПАО «Россети» повысит защиту магистральных ЛЭП Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ветровых нагрузок

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада укрепят конструкции 20 воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На объектах установят в общей сложности 244 новые дистанционные распорки. Это позволит повысить устойчивость ЛЭП к ветровым нагрузкам и надежность работы энерготранзитов.

Запланированы мероприятия на линиях электропередачи системного значения, которые участвуют в схемах выдачи мощности Ленинградской АЭС, питают объекты Энергетического кольца Санкт-Петербурга и др.

Регулярный контроль состояния дистанционных распорок и своевременная замена изношенной арматуры необходимы для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса и стабильного обеспечения потребителей электроэнергией. Выполненные работы позволят удерживать провода ЛЭП на заданном расстоянии и уменьшать их колебания из-за сильных порывов ветра.