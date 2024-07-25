«Росатом» начал монтаж систем контроля и управления для реакторной установки энергоблока № 1 АЭС «Аккую»

На площадке строительства АЭС «Аккую» стартовал первый этап монтажа системы контроля и управления реакторной установкой (СКУ РУ). Изготовление оборудования подсистем для энергоблока № 1 первой в Турции АЭС выполняется под управлением и контролем специалистов АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ).

Подсистемы, разработанные для энергоблоков поколения 3+ российского дизайна, обеспечивают контроль и управление технологическими процессами реакторной установки. Сейчас в здании реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» начат монтаж вертикального стенда, необходимого для проведения пусконаладочных работ перед пуском энергоблока, а также ведется подготовка к установке оборудования исполнительной части системы управления и защиты реактора. Также в состав СКУ реакторной установки входят подсистемы диагностики и мониторинга, отвечающие в том числе за внутриреакторный контроль и контроль нейтронного потока.

«Система контроля и управления реакторной установкой – важнейший комплекс технических средств, который принимает и обрабатывает информацию от датчиков, размещённых в том числе в активной зоне реактора. Она превращает её в поток данных, обрабатываемых средствами уже верхнего уровня автоматизации, которые будут обеспечивать операторов АЭС всеми необходимыми показателями безопасности эксплуатации энергоблока. Сейчас идёт монтаж первой очереди подсистем, в ближайший месяц оборудование ещё 6-ти будет доставлено на площадку сооружения», – рассказал технический директор направления «Автоматизированные системы управления техническим процессом» (АСУ ТП) РАСУ Дмитрий Димашов.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build‑Own‑Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») – управляющая компания Дивизиона «АСУ ТП и ЭТО» госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «Промышленная автоматизация» (АСУ ТП), «Электротехника», «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятий «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления, специализированных цифровых продуктов и комплексных инженерных решений в области электротехники.

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами, развивая сотрудничество со многими странами. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.