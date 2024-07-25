«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией почти 1,3 тыс. новых потребителей в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в I полугодии 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям почти 1,3 тыс. новых потребителей. Суммарно им выдано 20,4 МВт мощности.

Традиционно в зоне повышенного внимания - технологическое присоединение социально значимых объектов. В январе-июне текущего года энергетики обеспечили электроэнергией школу на 330 мест в городе Майском. В новом образовательном учреждении - просторные учебные классы, вместительная столовая, библиотека. Для маломобильных людей установлены автоматические подъемники.



Кроме того, специалисты филиала «Каббалкэнерго» выдали 600 кВт для строительства дополнительного корпуса школы в одном из крупнейших районов города Нальчика. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование». Открытие нового здания, оснащенного лабораторией, мастерскими, позволит значительно увеличить количество ученических мест на участке.



Всего за шесть месяцев в энергокомпанию поступило порядка 1,6 тыс. заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 65,8 МВт. По ним ведутся соответствующие работы.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.