«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией 3,2 тысячи новых потребителей

В первом полугодии 2024 года компания «Россети Тюмень» подключила к электрическим сетям порядка 3,2 тысячи потребителей в Тюменской области. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество присоединенных клиентов увеличилось на 20%. Суммарная выданная мощность превысила 74 МВт.

Основную часть новых потребителей составили физические лица – 93% от общего числа исполненных за полгода договоров. Почти на 38% по отношению к аналогичному периоду 2023 года возросло количество новых абонентов «Россети Тюмень» из числа юридических лиц. Доступ к электросетевой инфраструктуре получили 259 объектов: необходимыми киловаттами обеспечены 9 медучреждений, 3 объекта культурно-досуговой сферы, 11 станций сотовой связи и 34 зоны наружного освещения.

В связи с высокими темпами жилищного строительства наибольший спрос на подключение энергоресурса сохраняется в Тюменском районе. Там с января по июнь текущего года проведено электричество в 2 тысячи частных домовладений, что составило 70% от общего количества присоединенных индивидуальных потребителей в регионе. Для обеспечения надежного электроснабжения ИЖС проводится комплексная реконструкция распредсети.

До конца октября «Россети Тюмень» полностью обновят 137 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях. При этом основной акцент в реконструкции ЛЭП сделан на увеличении пропускной способности, а при работах на трансформаторных подстанциях – на увеличении их электрической мощности. Реализация технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения свыше 130 тысяч жителей Тюменского района.