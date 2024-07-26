Экологичный ремонт: на Ставрополье обновят участок автодороги Р-216

На 3-километровом отрезке федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь (с 539-го по 542-й км) начаты дорожные работы. В этом году в строй введут 1 км, еще 2 км – в октябре 2025-го.

Ввиду естественного износа на дорожном покрытии появились различные дефекты. Итогом ремонта станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик двухполосного отрезка и повышение уровня безопасности участников движения. По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание толщиной 25 см методом холодной регенерации. Ресайклер измельчает старое покрытие, в процессе вводя комплексное вяжущее – битумную эмульсию и цемент, которые укрепляют нестабильное дорожное основание. Данный метод переработки старого асфальтового покрытия зарекомендовал себя во всём мире. Технология снижает потребление первичных ресурсов и количество отходов.

Затем устроят два новых слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный. Последний обладает высокой износостойкостью и обеспечивает хорошее сцепление колес с дорогой. На примыканиях и перекрестках также будут проведены работы по фрезерованию старого и укладке двух новых слоев асфальтобетона. Обочины укрепят гранулятом, полученным после фрезерования старого покрытия – еще один пример безотходного производства. В рамках инженерного обустройства нанесут термопластиковую разметку.

Добавим, что на этой автодороге с двух до четырех полос расширяют участок длиной 13 км – от улицы Тахтинской в Ипатово по направлению к Светлограду (с 455-го по 468-й км). К этим работам приступили в апреле 2022-го и планируют завершить до конца 2026 года. Кроме того, выполнят поверхностную обработку трех участков той же дороги общей протяженностью почти 27 км. На 20,6 км из них работы завершат в этом году, а в 2025-м — на остальных 5 км.

*** Федеральная автомобильная дорога Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь соединяет столицы трех субъектов Российской Федерации: Астраханской области, Республики Калмыкии и Ставропольского края. Протяженность трассы на территории Ставрополья составляет около 184 км.