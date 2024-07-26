Электростанции ООО «БГК» в I полугодии 2024 года выработали 11,3 млрд кВт*ч электроэнергии

Электростанции Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК») за первое полугодие 2024 года выработали 11,3 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Положительная динамика обусловлена увеличением выработки большинством тепловых электростанций. Также рост показателя обеспечили гидроэлектростанции ООО «БГК» в связи с более высокой приточностью в створ водохранилищ во время паводка текущего года.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) за отчётный период увеличился на 1,6 процентного пункта и составил 58,5%.

Отпуск тепловой энергии электростанциями ООО «БГК» за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,3% и составил 8 822,2 тыс. Гкал.

В первом полугодии 2024 года в топливном балансе филиалов ООО «БГК» 99,59% составила доля природного и попутного газа, 0,41% — мазута. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года существенных изменений в топливном балансе не произошло.