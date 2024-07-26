Энергетики обеспечили надежность электроснабжения потребителей шести СНТ и водозаборный узел д. Большое Буньково

Энергетики обеспечили надежность электроснабжения водозаборного узла д. Большое Буньково и шести СНТ, расположенных вблизи данного населенного пункта в Богородском городском округе.

В июле специалисты «Мособлэнерго» в кратчайшие сроки произвели замену участка кабельной линии с установкой соединительной муфты. КЛ-6 кВ протяженностью 230 м питает трансформаторную подстанцию ТП-12 Б. От данного объекта обеспечиваются электроэнергией более 1000 участков в СНТ «Родник», «Феникс», «Керамик», «Солнечный-1», «Солнечный-2» и «Золотые пески».

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения — в основном это подключение к сетям частных домов.