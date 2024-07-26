Инвестор построит технопарк в Восточном Дегунине при поддержке города

Всего по этому проекту КРТ будет создано более четырех тысяч рабочих мест.

Город окажет содействие в создании и развитии технопарка, который инвестор возведет на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица развивает инновационную инфраструктуру, размещая технопарки. Такие площадки привлекают представителей научной сферы и бизнеса, а также помогают создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Так, на части бывшей промзоны “Вагоноремонт” в ходе комплексного развития территории в течение пяти лет инвестор построит технопарк площадью не менее 67 тысяч квадратных метров. Девелопер получит необходимое содействие со стороны города при возведении объекта и дальнейшем его обслуживании», — рассказал Владимир Ефимов.

С инвестором подписано соглашение, согласно которому город поможет привлечь резидентов для работы в технопарке, а также поделится опытом по эффективному функционированию управляющей компании для обслуживания его экосистемы.

«Благодаря реализации проекта редевелопмента участка бывшей промзоны в Восточном Дегунине появится городской квартал, в котором предусмотрены жилая застройка площадью 165 тысяч квадратных метров и объекты, направленные на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры района. Инвестору предстоит построить 83 тысячи квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости. Помимо технопарка, здесь появятся производство, логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и другие объекты», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

С инвестором заключен договор о КРТ. Благодаря реализации проекта на участке площадью свыше 18 гектаров будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что городская программа КРТ отметила четырехлетие.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Мэра Москвы.