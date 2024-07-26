Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен дипломом Технической выставки «ЭЭПиР» за активное участие

26 июл. 2024, 16:30:08
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Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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Выставка проходила в Москве в рамках IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС), который создан при сотрудничестве с НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск РФ. 

В рамках конференции директор по развитию ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Валерий Черемисин рассказал про БЭС и уникальный кабель EXPERt class МИП, а также ответил на вопросы слушателей.

Комплект БЭС вызвал живой интерес у посетителей, т.к. он может стать хорошей подмогой при организации электроснабжения во время проведения ремонтных работ в электрических сетях.

На подведении итогов конференции заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак рекомендовал руководителям ведомств «присмотреться к БЭС и приобрести несколько комплектов».

Это лучшее признание труда людей, которые разработали, спроектировали и изготовили уникальную и нужную установку «Быстровозводимые Электрические Сети»!

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 5500 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
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