Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен дипломом Технической выставки «ЭЭПиР» за активное участие

Выставка проходила в Москве в рамках IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС), который создан при сотрудничестве с НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск РФ.

В рамках конференции директор по развитию ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Валерий Черемисин рассказал про БЭС и уникальный кабель EXPERt class МИП, а также ответил на вопросы слушателей.

Комплект БЭС вызвал живой интерес у посетителей, т.к. он может стать хорошей подмогой при организации электроснабжения во время проведения ремонтных работ в электрических сетях.

На подведении итогов конференции заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак рекомендовал руководителям ведомств «присмотреться к БЭС и приобрести несколько комплектов».

Это лучшее признание труда людей, которые разработали, спроектировали и изготовили уникальную и нужную установку «Быстровозводимые Электрические Сети»!