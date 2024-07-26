Подмосковные энергетики повысят надежность электроснабжения на котельных

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов региона. В рамках данных мероприятий проводится работа по переводу котельных с третьей на вторую категорию надежности электроснабжения. Это позволит помимо основной трансформаторной подстанции дополнительно обеспечить котельные резервным подключением от другого источника электроснабжения. На ближайшие три года на реализацию мероприятий по переводу источников теплоснабжения на вторую категорию надежности предусмотрен бюджет в размере в размере более 725 млн рублей. Программа затронет 170 котельных мощностью более 5 МВт, обеспечивающих отоплением и горячим водоснабжением более 720 тысяч жителей Подмосковья.

– Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных. В этой связи мы организовали работу по переводу котельных с третьей на вторую категорию надежности, – сообщил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области. – Во-первых, помимо основной трансформаторной подстанции, мы дополнительно обеспечим котельные резервным подключением от альтернативного источника электроснабжения, что позволит нам оперативно восстановить подачу ресурса в случае аварии. Во-вторых, мы существенно сократим допустимое время перерыва в подаче электроэнергии с 24 до 2 часов. Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой.

В этом году работы по переводу котельных на более высокую категорию будут проведены в 15 городских округах, в т.ч. в г.о. Подольск, Можайский, Молодежный, Истра, Красногорск, Лобня, Талдомский, Домодедово, Ступино, Коломна, Луховицы, Егорьевск, Шатура, Щелково, Лосино-Петровский. В этих округах энергетики проведут работы на 85 котельных, на эти цели в регионе выделено более 362 млн рублей.

В региональном Минэнерго напомнили, что котельные мощностью менее 5 МВт не требуют перевода на вторую категорию надежности, так как в случае технологических нарушений такие объекты могут быть обеспечены электроснабжением от передвижных дизельных генераторов, которых у аварийных служб в достаточном количестве, чтобы установить их в самые короткие сроки.