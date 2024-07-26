РУСАЛ разработал улучшенный сплав для высокоскоростных поездов

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний. Благодаря оптимизированному химическому составу сплав имеет улучшенные характеристики усталостной долговечности и прочности и предназначен для вагоностроительной отрасли, в том числе для высокоскоростных поездов.



Разработанный РУСАЛом новый сплав 1343 является улучшенным аналогом сплава 6005, который во всем мире традиционно применяется для вагоностроения, в том числе в корпусах скоростных и высокоскоростных поездов.



Сплавы системы алюминий-кремний-магний благодаря прочности, усталостной долговечности и технологичности при прессовании широко распространены в вагоностроении, используются в том числе в большинстве моделей скоростных поездов. Сплав 1343 благодаря оптимизированному химическому составу имеет улучшенные характеристики по сравнению с аналогами: усталостная долговечность выше на 12-15%, прочность – на 5%.



Показатель усталостной долговечности (сопротивляемости переменным нагрузкам) чрезвычайно важен для железнодорожного транспорта, который при движении испытывает постоянную вибрацию. Высокая выносливость материалов необходима, прежде всего, для скоростного и высокоскоростного транспорта, но актуальна в целом для всех моделей поездов и вагонов, включая вагоны метро.



Алюминизация железнодорожного транспорта является глобальной долгосрочной тенденцией. В России производятся или находятся на стадии опытной эксплуатации несколько моделей грузовых железнодорожных вагонов и трамваем с алюминиевым корпусом.



Важнейшее преимущество алюминия для данной отрасли заключается в том, что его использование в конструкции снижает массу вагонов, это позволяет для некоторых видов грузов увеличивать коммерческую загрузку одного вагона или увеличивать длину грузового состава без дополнительной тяги. Алюминиевый корпус вагонов не нуждается в мероприятиях по антикоррозийной обработке, тогда как стальной корпус во избежание ржавчины необходимо регулярно красить. Срок службы алюминиевого вагона значительно дольше. Другое стратегическое преимущество – алюминиевый корпус после истечения срока службы подлежит 100%-й переработке и повторному использованию в производстве.